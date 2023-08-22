رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ووزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني يبحثان تبادل الخبرات

2023/08/22 | 15:20 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني توم توغندهات، تبادل الخبرات والمعلومات.وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، استقبل وزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني، توم توغندهات والوفد المرافق له".وأضاف أن "اللقاء، بحث أساليب التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة الإرهاب وكيفية الحد منه".وتابع أن "الجانبين، أكدا أهمية أن تكون عمليات مكافحة الإرهاب بعد الانتهاء من عمليات تحرير المدن مستندة لجهود استخبارية دقيقة تنفذ بطرق اختصاصية مهنية تمتاز بعوامل المباغتة والاستباقية".