مفوضية الانتخابات ترعى مؤتمراً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني

2023/08/22 | 15:40 - المصدر: مفوضية الانتخابات

نظمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ ٢٠/اب ٢٠٢٣ وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الشأن الانتخابي مؤتمراً لدعم انتخابات مجالس المحافظات ٢٠٢٣ في جامعة البيان ولمدة يومين، بحضور عضو مجلس المفوضين الدكتورة احلام الجابري وعددٍ من المسؤولين واعضاء مجلس النواب وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني المختصة بالشأن الانتخابي. حيث القت الدكتورة الجابري كلمة المفوضية

