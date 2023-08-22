10 حالات طلاق بالساعة.. ما هي الحلول؟- عاجل

2023/08/22 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023)، من حصول ارتفاع خطير بإعداد حالات الطلاق في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للمركز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "سبق وأن حذرنا من تفاقم ظاهرة الطلاق بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية وقدمنا عدة مقترحات لعلاجها، إلا انه ليس هناك أي استجابة من قبل الحكومة".

وأضاف، أنه "من خلال رصدنا لهذه الظاهرة خلال النصف الأول من 2023 وجدنا انها سجلت أعلى الحالات في شهر أيار حيث وصلت إلى 6728 حالة طلاق، أي بواقع عشر حالات بالساعة الواحدة و224 حالة باليوم الواحد.

وبيّن، أن " قرابة 3 آلاف حالة فقط كانت في بغداد والبصرة وهي تشكل 45 بالمئة من حالات الطلاق"، منوها إلى أن هذه الاحصائيات عدا محافظات الإقليم.

وطالب الرديني، "الحكومة بالتصدي لهذه الظاهرة من خلال القضاء على البطالة والفقر من خلال دعم القطاعين الصناعي والزراعي"، مشيرا إلى أن "الأسباب الاقتصادية تشكل قرابة الخمسين بالمئة من أسباب تفشي ظاهرة الطلاق إضافة إلى زواج القاصرات والاستخدام الخاطى لوسائل التواصل الاجتماعي وتفشي المخدرات بشكل كبير وأزمة السكن التي تتفاقم يوما بعد آخر خلال السنوات الخمس الماضية".

ودعا، إلى "تشكيل لجنة عليا من وزارات مختلفة لدراسة الظاهرة ووضع خطة استراتيجية لإيجاد الحلول، وإلا فأن القادم سيكون أسوأ"، على حد تعبيره.

احصائية "مقلقة"

ونشر مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (22 آب 2023)، احصائية "صادمة" لحالات الزواج والطلاق خلال تموز الماضي.

وقال المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "خلال شهر تموز الماضي 2023، تم تسجيل 5808 حالة طلاق في عموم البلاد، باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث، وهو ما يعني حصول قرابة 193 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي 8 حالات في الساعة الواحدة".

كما سجلت المحاكم خلال الشهر ذاته 22731 عقد زواج، وصدّقت 4047 عقداً آخر، بحسب البيان.