اتحاد الكرة العراقي يحدد موعد انطلاق دوري الصالات ويقسم الفرق لمجموعتين

2023/08/22 | 16:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الثلاثاء، تحديد الأول من شهر تشرين الأول المقبل موعداً لانطلاق الدوري الممتاز لكرة الصالات للموسم الجديد.

وأجريت اليوم الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة العراقي القرعة بين فرق دوري أندية الدرجة الممتاز لكرة الصالات للموسم 2023-2024.

وقسمت الفرق المشاركة على مجموعتين، ضمت الأولى فرق (الشرطة - الموارد المائية - الدفاع الجوي - غاز الجنوب - آليات الشرطة - المرور - بلدية البصرة - القوة الجوية - الفتوة الموصلي - نفط البصرة)، والمجموعة الثانية ضمت أندية (نفط الوسط -الحشد الشعبي - نينوى - الشرقية -أمانة بغداد- تشرين - الشباب البصري - مصافي الوسط).