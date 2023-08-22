راصد يطلق توقعات مبشرة: ملامح الموسم المطري تلوح في الأفق  

2023/08/22 | 16:15 - المصدر: ناس نيوز

بغداد – ناس

أعلن الراصد الجوي واثق السلامي، الثلاثاء، عن بدء ملامح الموسم المطري.

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وقال السلامي في إيضاح تابعه "ناس"، (22 آب 2023)، إن "ملامح الموسم المطري بدأت تظهر عبر خرائط الضغط الجوي الشهرية وجميعها مبشرة بالخير الوفير".

وأضاف، أن "احترار المنطقة الشمالية الغربية لبحر العرب واحترار البحر الاحمر اضافة للدعم الافريقي وتفاعلها علويا مع النزولات الغربية كلها إشارات لفترة خريفية ممطرة".