العراق وتركيا يؤكدان أهمية استئناف تدفقات النفط بعد تأهيل الأنابيب

2023/08/22 | 16:15 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أكد وزيرا النفط العراقي والتركي، الثلاثاء، أهمية استئناف تدفقات النفط بعد الانتهاء من عمليات التأهيل للأنابيب.

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وذكر بيان لوزارة النفط تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آب 2023)، أن "نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني التقى في أنقرة وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار".

وأضاف أن "الوزيرين ناقشا عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وشددا على أهمية خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا، واستئناف تدفقات النفط الخام، بعد الانتهاء من عمليات التأهيل والفحص اللازمة التي يتطلب تنفيذها بعد حادث الزلازل في شباط الماضي".

وأكد الوزيران على "تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة والنفط والغاز والربط الكهربائي والطاقة المتجددة".

وأشار البيان الى أن "اللجنة الاقتصادية العراقية - التركية المشتركة التي يرأسها الوزيران قررت عقد الاجتماع التاسع عشر للجنة في بغداد، يحدد موعدها لاحقاً".