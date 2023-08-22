وزير العمل: وضعنا تعليمات جديدة لمنح القروض ويجب أن تذهب لمشاريع حقيقية

2023/08/22 | 16:30 - المصدر: ايرث نيوز

وزير العمل يترأس اجتماعا لمجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرةالاسدي: وضعنا تعليمات جديدة لمنح القروض ويجب أن تذهب لمشاريع حقيقية اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي ان الوزارة وضعت تعليمات جديدة لمنح القروض من خلال التعديلات التي اجريت على قانون الاقراض بحيث تذهب القروض لمشاريع حقيقية ذات جدوى اقتصادية، جاء ذلك خلال ترؤسه […]

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