2023/08/22 | 16:30 - المصدر: ايرث نيوز

رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام لوزارة البيشمركة استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 22 آب 2023 في قصر بغداد، الأمين العام لوزارة البيشمركة اللواء الركن بختيار محمد صديق والوفد المرافق له.وجرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وبقية المدن العراقية، والتأكيد على مواصلة التدريب والإعداد لرفع القدرات القتالية […]

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يبحث مع الأمين العام لوزارة البيشمركة الاوضاع الامنية في الاقليم أولاً على ايرث نيوز.