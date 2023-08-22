العراق يتسلم من الصين ناقلة نفط جديدة ويستعد لاستئناف ضخ الخام عبر تركيا

2023/08/22 | 16:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، تسلمها من الصين الناقلة الجديدة "سومر " بحمولة 31 ألف طن، ليتم تدشينها في ايلول المقبل.

ونقلت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، عن مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية، تأكيده حرص الوزارة والشركة على بناء اسطول جديد لشركة ناقلات النفط العراقية من خلال تعزيز رصيد الشركة من الناقلات النفطية عبر التعاقدات الجديدة مع الشركات العالمية المتخصصة .

وقال مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية علي قيس، وفق البيان، إن الفريق الفني واللجنة المكلفة للشركة استلمت اليوم الثلاثاء في الصين الناقلة الجديدة "سومر " بحمولة 31 الف طن ، بعد الانتهاء من عمليات الفحص النهائي .

وأشار قيس الى إبحار الناقلة من الصين باتجاه الموانئ العراقية ، ومن المؤمل تدشينها في أيلول المقبل .

وابرمت شركة ناقلات النفط العراقية في عام 2020 عقداً مع شركة نرويجية لبناء ناقلتين حمولة الواحد 31000 الف طن، تهدف الى تعزيز أسطول الشركة في نقل النفط الخام والمشتقات النفطية الى جانب الناقلات "بغداد ، شط العرب ، ودجلة والفرات".

الى ذلك التقى نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني في أنقرة، وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار.

وناقش الوزيران، بحسب بيان صدر عن وزارة النفط العراقية، عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما شددا على أهمية خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا، واستئناف تدفقات النفط الخام، بعد الانتهاء من عمليات التأهيل والفحص اللازمة التي يتطلب تنفيذها بعد حادث الزلازل في 6 فبراير / شباط 2023.

وأكدا على تعزيز افاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة والنفط والغاز والربط الكهربائي والطاقة المتجددة .

وقررت اللجنة الاقتصادية العراقية - التركية المشتركة التي يرأسها الوزيران عقد الاجتماع التاسع عشر للجنة في بغداد يحدد موعدها لاحقاً .