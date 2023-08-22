جماهير ليفربول تنقلب على صلاح..

2023/08/22 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

طالب مشجعو ليفربول، مدرب فريقهم يورغن كلوب، بمنع محمد صلاح من تنفيذ ركلات الجزاء وإسناد المهمة إلى لاعب آخر بعدما أهدر النجم المصري ركلة جزاء أمام بورنموث نهاية الأسبوع الماضي.

وفي لقاء بورنموث، استقبلت شباك ليفربول هدفا مبكرا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل لويس دياز النتيجة، وبعدها لاحت فرصة ذهبية لليفربول للتقدم عندما تحصل على ركلة جزاء،

ولكن صلاح أهدرها.

ولحسن حظ المصري فقد عادت له الكرة بعد أن تصدى لها حارس بورنموث ليسجل الهدف الثاني، قبل أن يحرز ديوغو جوتا الهدف الثالث (3-1).

ونقلت صحيفة "دايلي ستار" بعد المباراة، ردود أفعال جماهير ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال أحدهم: "حان الوقت للتغيير ومنع صلاح من تنفيذ ركلات الجزاء".

وقال آخر: "نعم، يجب منع صلاح من تنفيذ ركلات الجزاء هذا الموسم من فضلك. لست مستعدا لمشاهدة سيناريو الموسم الماضي يتكرر (عندما أهدر صلاح ركلتي جزاء)".

وأضاف ثالث: "لا تدع صلاح يسدد ركلة جزاء واحدة مرة أخرى".

وطالب مغردون آخرون، بمنح فرصة تسديد ركلات الجزاء بدلا من صلاح، لواحد من الوافدين الجديدين، المجري دومينيك سوبوسلاي أو الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير اللذين أهدرا ركلة جزاء واحدة على مدار مسيرتيهما.

أما صلاح، فقد أضاع ست ركلات جزاء منذ التحاقه بليفربول في العام 2017، بينها ركلتين في الموسم الماضي.