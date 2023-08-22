شاهد.. القبض على دب أرعب الناس في شوارع مدينة روسية

2023/08/22 | 17:01 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تمكنت قوات الإنقاذ في وزارة الطوارئ الروسية من القبض على دب برّي أرعب الناس في شوارع مدينة كاستروما.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقد لوحظ الحيوان عندما كان يتجول في شوارع المدينة يوم الاثنين 21 أغسطس الجاري، فقام المواطنون بإبلاغ قوات الإنقاذ التي سارعت إلى إلقاء القبض عليه ونقله إلى مكان آمن.

وأشارت وزارة الطوارئ الروسية إلى أن أفراد قوات الإنقاذ طاردوا الدب وأصابوه بإبرة تحوي على منوم ، لكن الدب تمكن من الفرار وتسلق شجرة بارتفاع 15 م ونام فوقها.

وفي النهاية تمكن المنقذون من إنزال الدب من على الشجرة بواسطة سلّم عربة إطفاء، ولم يصب الحيوان أو أي أحد بأذى.

المصدر: RT

na18X8iw9AQ