بينهم طفل.. مصرع 3 أشخاص غرقاً في أربيل

2023/08/22 | 17:01 - المصدر: ناس نيوز

بغداد – ناس

لقي 3 أشخاص مصرعهم غرقاً، الثلاثاء، في الزاب الكبير في أربيل.

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وقال سركوت كارش المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل، في تصريح تابعه "ناس"، (22 آب 2023)، إن "ثلاثة أشخاص غرقوا في الزاب الكبير في أربيل اليوم الثلاثاء".

وبحسب الدفاع المدني، فقد "تم العثور على جثتين حتى الآن والبحث جار عن الثالث".

وقال كارش "تم التعرف على المتوفين وهم بختيار كريم (28 عاما) وبنيامين بختيار (6 سنوات) وكزال هزار كريم (17 عاما)."

وبين، أن "بنيامين سقط في المياه، ثم حاول الآخرون انتشاله، لكنهم غرقوا وتم انتشال جثتيهما ونقلها إلى مستشفى خبات".