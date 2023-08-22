القوات الخاصة تحقق إنجازاً عراقيا جديدا بمسابقة في إيران

2023/08/22 | 17:05 - المصدر: واع

بغداد – واعحققت فرقة القوات الخاصة، إنجازاً عراقياً جديداً بمسابقة في إيرانوذكر مراسلنا، أن" فرقة القوات الخاصة حققت المركز الأول من بين 15 دولة مشاركة بمسابقة تسلق للوصول إلى أعلى قمة بجبل دماوند في محافظة مزندران الإيرانية".وأضاف، أن" قمة الجبل تصل إلى 5610 أمتار وتعتبر من أعلى قمم الجبال في غرب آسيا".