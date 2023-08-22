2023/08/22 | 17:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ علق المتحدث بإسم وزارة التربية، كريم السيد، اليوم الثلاثاء، على حالة ولادة احدى الطالبات في احد المراكز الامتحانية، مبينا ان الوزارة تقدم دعمها الكامل للطالبة. وقال السيد في تصريح لايرث نيوز: “خلال هذا اليوم ضمن امتحانات الدور الثاني لطلبة الصف الثالث المتوسط كانت في احدى مراكزنا وهو مركز مريم العذراء عليها السلام في […]

ظهرت المقالة التربية تعلق على ولادة احدى الطالبات في احد المراكز الامتحانية أولاً على ايرث نيوز.