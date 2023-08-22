رئيس إقليم كوردستان يدعو للاستفادة من خبرات الهند وتجاربها ويؤكد على الرحلات الجوية

2023/08/22 | 17:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، الى الاستفادة من خبرات الهند وتجاربها، كما أكد على الرحلات الجوية بين اربيل ودلهي.

جاء ذلك خلال لقائه مع القنصل العام الهندي الجديد في إقليم كوردستان، مادان غوبال، والوفد المرافق له حيث أبدى دعمه والجهات المعنية في إقليم كوردستان لإنجاح مهام القنصل العام ولتعزيز علاقات الهند مع إقليم كوردستان.

وأكد بارزاني أن "الهند دولة يستطيع العراق وإقليم كوردستان الإستفادة من خبراتها وتخصصاتها وتجاربها، وأن هذا يجعل من المهم لإقليم كوردستان أن يولي الاهتمام بعلاقاته مع الهند، وفي هذا السياق، أشار فخامته بصورة خاصة إلى مسألة وجود رحلات جوية مباشرة بين إقليم كوردستان والهند".

من جهته، عبر القنصل العام الهندي الجديد عن سعادته لمباشرته مهامه في إقليم كوردستان مؤكداً على العمل والسعي لتطوير علاقات بلاده مع إقليم كوردستان.