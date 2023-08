فريق ايزو الطاقة في مفوضية الانتخابات يعقد اجتماعه الدوري

2023/08/22 | 17:40 - المصدر: مفوضية الانتخابات

عقد فريق ايزو الطاقة في مفوضية الانتخابات برئاسة الأمين العام لمجلس المفوضين السيد علي فيصل دحام اجتماعه الدوري حول المبادرة الوطنية لترشيد الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2023 في المكتب الوطني . وتم مناقشة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات والازمة الحالية لشحة المياه و التغير المناخي وحسب توجيه الأمانة العامة لمجلس

