أمين بغداد يوجه بإكمال المشاريع الخدمية في مدينة الصدر قبل بدء موسم الشتاء

2023/08/22 | 18:05 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الثلاثاء، بإكمال المشاريع الخدمية في مدينة الصدر وتنفيذ مشاريع جديدة لخدمة ساكنيها قبل موسم الشتاء.وقالت أمانة بغداد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" أمين بغداد عمار موسى كاظم وجه بإكمال المشاريع الخدمية في مدينة الصدر وتنفيذ مشاريع جديدة لخدمة ساكنيها وتطوير الشوارع الستينية والساحات داخل القطاعات السكنية".وأكد موسى، بحسب البيان، أن" أمانة بغداد مستمرة بتقديم الخدمات لمدينة الصدر وهي تستحق الكثير؛ كونها ذات كثافة سكانية عالية".وأضاف، أن" هناك بعض الأعمال داخل المدينة تم تنفيذها في وقت سابق توقفت بسبب عدم وجود التخصيصات المالية وتم الإيعاز بإكمالها قبل موسم الشتاء وكذلك توجيه شركة ابن رشد للتأكد من المواصفات الفنية و جودة الأعمال المنفذة".وتابع البيان، أن" أمين بغداد اطلع على أعمال تطوير شارع العمال واستكمال تطوير واجهات قطاعي 9 و10 بعد إزالة التجاوزات وتحويلها لمتنزهات وأماكن خضراء كمتنفس لأهالي المدينة وكذلك الاطلاع على التصاميم المعدة لتطوير الشوارع الستينية ضمن قاطع بلدية الصدر الأولى التي تتضمن التوسعة وتقليص الجزرات الوسطية وإنشاء مسطحات خضراء في تلك الجزرات والتي ستشرع بتنفيذها البلدية قريباً".وأضاف البيان، أن" أمين بغداد استمع لعدد من المواطنين خلال تفقده استعلامات الدائرتين البلديتين ووجه بتسهيل وتبسيط إجراءات سير المعاملات وفرض الحد الأدنى من الغرامات المسموح بها قانوناً".وأوعز أمين بغداد لـ" الملاك المتقدم في الدوائر البلدية للاستماع لشكاوى ومتطلبات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات حكومة الخدمات التي تهدف للنهوض بالواقع الخدمي للمدينة".وأشار، إلى أن" هناك مساحات داخل القطاعات وجهنا الدائرتين البلديتين بتنظيمها وإزالة التجاوزات عنها وتحويلها لمتنزهات وأماكن خضراء لتكون متنفسا للأهالي وهناك مشاريع جديدة ستشهدها مدينة الصدر بمتابعة مباشرة منه شخصياً".وبين، أن" رئيس مجلس الوزراء يتابع شخصياً وباهتمام بالغ الخدمات المقدمة لمدينة الصدر، وفي الأسبوع الماضي تم إقرار المخطط الهيكلي لمدينة الصدر الجديدة الذي يعد إضافة جديدة للمدينة وسيسهم في تقليل الزخم السكاني عن المدينة من خلال إنشاء مدينة سكنية جديدة مستدامة ذات مواصفات عالية تنفذ من قبل الحكومة".