النفط العراقية تستلم الناقلة الجديدة سومر

2023/08/22 | 18:05 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، استلام شركة ناقلات النفط العراقية، الناقلة الجديدة سومر.وأكد مدير عام الشركة علي قيس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" الفريق الفني واللجنة المكلفة للشركة استلمت، اليوم الثلاثاء، في الصين الناقلة الجديدة "سومر" بحمولة 31 ألف طن بعد الانتهاء من عمليات الفحص النهائي".وأضاف، أن" الناقلة أبحرت من الصين باتجاه الموانئ العراقية ومن المؤمل تدشينها في أيلول المقبل"، منبهاً، أن" شركة ناقلات النفط العراقية أبرمت كذلك في عام 2020 عقداً مع شركة نرويجية لبناء ناقلتين حمولة الواحدة 31000 ألف طن، تهدف إلى تعزيز أسطول الشركة في نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى جانب الناقلات بغداد وشط العرب ودجلة والفرات".وأكد قيس حرص الوزارة والشركة على بناء أسطول جديد لشركة ناقلات النفط العراقية من خلال تعزيز رصيد الشركة من الناقلات النفطية عبر التعاقدات الجديدة مع الشركات العالمية المتخصصة.