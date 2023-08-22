النزاهة تضبط موظفاً في بلدية الديوانية

2023/08/22 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023)، ضبط موظف في بلديَّة الديوانيَّة يمارس عمليات التعقيب وتزوير التقارير الطبيَّة للآخرين.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة ألف فريقاً؛ للتحري والتقصي عن معلومات تتضمن ممارسة أحد الموظفين في بلديَّة المحافظة عمليَّات التعقيب بصورة غير قانونيَّة وتزوير التقارير الطبيَّة".

واضافت، أن "فريق المكتب، الذي أجرى عمليَّات التحري والتدقيق والتقصي عن صحة المعلومات، انتقل إلى دائرة الصحة في الديوانيَّة، وهرع إلى نصب كمين محكم للمتهم، حيث تمكن من الإيقاع به متلبساً بتعقيب معاملات في شعبة اللجان الطبيَّة"، مشيرة إلى أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مجموعة من التقارير الطبيَّة والأوليَّات التي بحوزته".

ونوهت بـ"تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، التي نفذت استناداً إلى أحكام المادة (289) من قانون العقوبات، لعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة اللازمة، وتقرير مصير المتهم".

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