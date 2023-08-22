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التربية تعلن اسماء الطلبة الاوائل من التعليم المهني الذين تم قبولهم في الجامعات الحكومية

التربية تعلن اسماء الطلبة الاوائل من التعليم المهني الذين تم قبولهم في الجامعات الحكومية
التربية تعلن اسماء الطلبة الاوائل من التعليم المهني الذين تم قبولهم في الجامعات الحكومية
2023/08/22 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم المهني، اليوم الثلاثاء، اسماء الطلبة الاوائل الذين تم قبولهم في الجامعات الحكومية والبالغ عددهم (٣٧٥١) الف طالب وطالبة. وادناه اسماء الطلبة. https://drive.google.com/file/d/1Rs1feRjTluXfWysXr8tCqrhRV9Nk1BMp/view

ظهرت المقالة التربية تعلن اسماء الطلبة الاوائل من التعليم المهني الذين تم قبولهم في الجامعات الحكومية أولاً على ايرث نيوز.

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