2023/08/22 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم المهني، اليوم الثلاثاء، اسماء الطلبة الاوائل الذين تم قبولهم في الجامعات الحكومية والبالغ عددهم (٣٧٥١) الف طالب وطالبة. وادناه اسماء الطلبة. https://drive.google.com/file/d/1Rs1feRjTluXfWysXr8tCqrhRV9Nk1BMp/view

ظهرت المقالة التربية تعلن اسماء الطلبة الاوائل من التعليم المهني الذين تم قبولهم في الجامعات الحكومية أولاً على ايرث نيوز.