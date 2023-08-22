2023/08/22 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نفذت قوة من الفوج الثالث في اللواء 14 بالحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية لتفتيش ضفاف دجلة والمزارع القريبة ضمن قاطع المسؤولية في محافظة نينوى.وشملت العملية بحسب بيان لاعلام الحشد وتلقته ايرث نيوز “تفتيش وتأمين مناطق ضفاف نهر دجلة والمزارع المحيطة في قاطع المسؤولية لمنع تسلسل فلول داعش الارهابي اليها”.وحققت العملية “اهدافها المرسومة […]

ظهرت المقالة اللواء 14 بالحشد يؤمن “ضفاف النهر” والمزارع القريبة في نينوى أولاً على ايرث نيوز.