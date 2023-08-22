النزاهة تضبط موظفاً في بلدية الديوانية يمارس عمليات التعقيب وتزوير التقارير الطبية

2023/08/22 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023)، ضبط موظف في بلديَّة الديوانيَّة يمارس عمليات التعقيب وتزوير التقارير الطبيَّة للآخرين. وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان، تلقته إيرث نيوز ان “مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة ألف فريقاً؛ للتحري والتقصي عن معلومات تتضمن ممارسة أحد الموظفين في بلديَّة المحافظة عمليَّات التعقيب بصورة غير قانونيَّة وتزوير […]

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