سفارة العراق في الكويت تفتتح منظومة الجواز الإلكتروني

2023/08/22 | 18:45 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، افتتاح منظومة الجواز الإلكتروني في سفارة جمهورية العراق في الكويت.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آب 2023)، إنه "استمراراً بنهج وزير الداخلية بخصوص تبسيط الاجراءات امام مواطنينا في الداخل والخارج كافة بما يتعلق بحصولهم على المستمسكات الرسمية والارتقاء بمستوى الخدمات، افتتحت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في سفارة جمهورية العراق بدولة الكويت منظومة الجواز الالكتروني وباشرت بالفعل بصرف اول جواز لمواطن عراقي هناك".

واضافت، "وستعمل مديرية الاحوال على تكرار هذه التجربة الناجحة لتشمل كل سفارات العراق في دول العام وبما يعزز الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطن الكريم".