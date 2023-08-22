السعودية تدخل اللغة الصينية في المناهج المدرسية

2023/08/22 | 18:45 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، الثلاثاء، أن "إدارات التعليم في المملكة، تستعد لتطبيق برنامج اللغة الصينية الإثرائي لطلبة الصف الثاني ثانوي، ضمن حصص الإتقان".

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ونقلت الصحيفة عن وزارة التعليم، تأكيد الأخيرة، على كافة المدارس اعتماد تطبيق البرنامج في جميع المدارس الثانوية بواقع حصتين أسبوعيا.

ونوهت إلى ضرورة أن تدرج تلك الحصص في الجدول الدراسي، لتكون الحصة الرابعة من يومي الأحد والإثنين، وإسنادها للمعلمين المتوفرين.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق، مارس الماضي، على مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم في الصين، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبحسب الصحيفة، فإن إقرار تدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية، "جاء خلال زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للعاصمة الصينية بكين، والاتفاق على وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية".

واعتبرت عكاظ أن تلك الخطوة تأتي "إيمانا بأهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل في كافة المجالات، وتمكينا لتحقيق شراكة استراتيجية شاملة ترتقي لتحقيق تطلعات القيادتين السعودية والصينية".