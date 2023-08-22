الحكومة الاتحادية توجّه بمعالجة مشكلة توزيع الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا بين الوزارات

2023/08/22 | 18:45 - المصدر: زاكروس

زاكروس عربية - أربيل وافق مجلس الوزراء العراقي، على إصدار تعديل مشروع نظام تجميد أموال الإرهابيين المقدم من البنك المركزي العراقي، استناداً إلى أحكام الدستور وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما قرر استثناء الطلبة الخارجيين لمَن أكمل (28) سنة من عُمره من سنوات الانتظار لأداء الامتحان الخارجي، فيما أصدرت توجيهات لمعالجة مشكلة توزيع الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا بين الوزارات