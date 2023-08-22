2023/08/22 | 18:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ خلصت دراسة كلية لندن الجامعية، إلى أهمية فحوص الرنين المغناطيسي لكشف سرطان البروستات، مؤكدة أن برنامج الفحص الوطني سيسهم باكتشاف الأورام بشكل مبكر، ما يشكل أساسًا لاستراتيجية وزارة الصحة، وفق ما جاء في صحيفة “التايمز” البريطانية. وفي تقرير للصحيفة، فإن “الخطة تستهدف توفير فحوصات الرنين المغناطيسي للرجال فوق سن 50 بنفس طريقة فحوصات […]

ظهرت المقالة دراسة تؤكد أهمية فحص الرنين المغناطيسي لكشف سرطان البروستات أولاً على ايرث نيوز.