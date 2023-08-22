الحكومة تصدر 5 قرارات تخص مشروع سكك البصرة – الشلامجة

2023/08/22 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، خمسة قرارات في ما يتعلق بمشروع سكة حديد بصرة- شلامجة، الرابط مع إيران وذلك "ضمن خطط الحكومة لتطوير منظومة سكك الحديد في العراق".

وقرر المجلس في اجتماعه المنعقد اليوم ببغداد (22 آب 2023)، ما يلي:

1- قيام محافظة البصرة بالحصول على مصادقة الدوائر المعنية كافة على المسار المقترح من قبلها، ويتم تثبيته في التصميم الأساس للمحافظة، بما لا يتعارض مع أي نشاط أو مشاريع مستقبلية.

2- استحصال الموافقات الأصولية بتخصيص الأراضي العائدة للدولة، التي يمر بها المسار لأغراض مشروع خط سكة حديد بصرة –شلامجة.

3- قيام محافظة البصرة بإزالة كل التجاوزات على مسار السكة الجديد المقترح من محافظة البصرة.

4- قيام وزارة البيئة/ دائرة شؤون الألغام بتحديد المناطق الملوثة بالألغام على المسار الجديد المقترح من محافظة البصرة.

5- تتولى وزارة النقل تحديد مبالغ الاستملاك لإدراجها ضمن المشروع لدى وزارة التخطيط.

يشار الى ان خط سكة حديد البصرة - الشلامجة الذي يمكن أن يربط إيران مباشرة بكربلاء، أحد المشاريع التي على الرغم من أهميتها من وجهة نظر الزوار ومن وجهة نظر تجارية، إلا أنها لم تستكمل ولم تر النور في هذه السنوات.

وأعلن وزير الطرق الايراني (مهرداد بذرباش) في آيار الماضي "التوصل إلى اتفاقيات جيدة ومشروع خط سكة حديد الشلامجة – البصرة سيظهر في الميزانية العراقية لعام 2023" مشير الى ان "العراق قد وعد بإنفاق 215 مليار دينار لإحداث هذا المشروع، وأكدت الانتهاء من هذا المشروع في عام 2023".