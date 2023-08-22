مدرب قطري يتعاقد على تدريب نادي زاخو

2023/08/22 | 19:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/اعلنت ادارة نادي زاخو عن اقتراب اتفاقها مع لاعب المنتخب العراقي امجد عطوان والتعاقد معه لتمثيل فريقها الكروي لموسم واحد.

وقال رئيس نادي زاخو عماد فرهاد لوكالة شفق نيوز؛ ان "ادارة النادي قدمت عرضا رسمياً للاعب المنتخب الوطني أمجد عطوان بقيمة 500 مليون دينار عراقي لتمثيل كرة زاخو للموسم الكروي المقبل".

واضاف ان "اللاعب امجد عطوان طلب مبلغ 600 مليون دينار لكننا في تفاوض معه ومن المرجح أن نزيد على عرضنا مقابل التنازل عن إصرار عطوان على المبلغ الذي حدده".

واشار الى ان "عطوان لاعب كبير ونأمل بضمه لزاخو لتعزيز صفوف الفريق وليكون اضافة جيدة للفريق".

من جانب آخر؛ أكد رئيس نادي زاخو ان إدارة النادي وقعت بشكل رسمي مع المدرب القطري طلال البلوشي بعد وصوله الى زاخو.

وكشف عن توقيع البلوشي على تدريب زاخو بدون مقابل مالي، كونه يعتز بفريق زاخو ويرغب بتدريبه وتحقيق نتائج طيبة معه في دوري المحترفين.

واوضح ان ادارة النادي تثمن مبادرة البلوشي الذي سيكون اول قطري بتاريخ كرة القدم يدرب في العراق وتمنى له النجاح بأول مشوار تدريبي له كمدرب أول.

وكان نادي الشمال القطري، اعلن عن رحيل ثلاث من نجومه المحترفين، وهم العراقي أمجد عطوان والمغربي ياسين بامو والفرنسي لويك لاندريك والذين مثلوا الشمال القطري الموسم الاخير.