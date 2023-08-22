ضبط شاحنة مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ طريبيل الحدودي

2023/08/22 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط شاحنة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ طريبيل الحدودي. وذكر بيان للهيأة وتلقته ايرث نيوز “تمكنت بجهود ومتابعة دقيقة لكافة البضائع في منفذ طريبيل الحدودي من ضبط شاحنه في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي محمله بمادة (الاصباغ والمعاجين) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد”.واضاف “حيث تبين من […]

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