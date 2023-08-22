2023/08/22 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

قالت صحيفة “ذا كريدل” الأمريكية إنه “لا يمكن هزيمة تنظيم داعش في سوريا والعراق في ظل وجود هذه القوى والفصائل الأجنبية المتصارعة التي تترك وراءها فراغًا أمنيًّا لخدمة مصالحها الشخصية”. وأكدت أن هزيمة التنظيم يجب أن تبدأ من “خلال قيادة مركزية واحدة بين دمشق وبغداد.” جاء ذلك في تقرير للصحيفة حول تصاعد تهديد تنظيم “داعش” في كل […]

ظهرت المقالة صحيفة أمريكية: هزيمة “داعش” تتطلب قيادة مركزية واحدة بين دمشق وبغداد أولاً على ايرث نيوز.