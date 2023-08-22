2023/08/22 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، وجرت فيها مناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في الملفات الرئيسة التي تتصدر أولويات الحكومة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها. ووجّه رئيس مجلس الوزراء باعتماد توصيات لجنة الأمر الديواني (23512 لسنة 2023)، […]

ظهرت المقالة “إيرث نيوز” تنشر مخرجات جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم أولاً على ايرث نيوز.