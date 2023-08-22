طيف سامي ترأس اجتماعاً مع روؤساء وأعضاء لجنة حساب الخزينة الموحد TSA

2023/08/22 | 19:40 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

ترأست وزيرة المالية طيف سامي محمد، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع روؤساء واعضاء لجنة حساب الخزينة الموحد TSA حضره مدراء المصارف الحكومية وممثلي البنك المركزي وديوان الرقابه المالية.

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وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آب 2023)، إنه "خلال ترؤسها اجتماع متابعة مشروع حساب الخزينة الموحد TSA، قالت وزيرة المالية سيسهم المشروع في محاربة الفساد وايقاف الهدر في المال العام".

وأضافت، "وجرى خلال الاجتماع، استعراض التقدم الحاصل في إتمام حساب الخزينة الموحد، وما تبعه من مؤشرات إيجابية تنعكس على النظام المالي والمصرفي".

وشددت وزيرة المالية وفق البيان على "أهمية مضاعفة جهود عمل اللجان الفرعية عبر الزام كافة وحدات الانفاق ضمن الوزارات والمؤسسات بالتخصيصات المرصودة لها وعدم تجاوز سقوف حساباتها، للحد من حالات الانفاق خارج الضوابط، الى جانب مضاعفة جهود الرقابة والتدقيق بشأن الحسابات الثابتة والمتحركة".

الوزيرة طيف سامي اوضحت ان العمل على انجاز المشروع يأتي ضمن الجهود الحكومية في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وسيكون حساب الخزينة الموحد إسهاماً مضافاً في إجراءات محاربة الفساد والحدّ من قدرة الفاسدين فضلا عن ايقاف الهدر في المال العام، وفق البيان.

وأشارت الوزيرة إلى "حزمة من التدابير والاجراءات التي تعمل عليها الوزارة للسيطرة على حركة الحسابات المالية لتشمل مختلف القطاعات والجهات والوقوف على دقة البيانات المالية، الى جانب التوجه نحو تحديث الحسابات التمويلية نحو الحساب الاستثماري والحساب التشغيلي الجاري".