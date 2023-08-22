ضبط شاحنة مخالفة لشروط الاستيراد في طريبيل

2023/08/22 | 19:40 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط شاحنة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ طريبيل الحدودي.

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وذكرت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آب 2023)، أنه "تمكنت الهيئة بجهود ومتابعة دقيقة لكافة البضائع في منفذ طريبيل الحدودي من ضبط شاحنة في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي محملة بمادة (الأصباغ والمعاجين) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

وأضاف، أنه "تبين من خلال تدقيق المعاملة الكمركية المنجزة وكشف البضاعة وجود تلاعب بالوزن الحقيقي للمادتين للتهرب من دفع الرسم الكمركي الحقيقي، مما سبب هدرا بالمال العام".

وتابع، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الشاحنة والمعاملة الكمركية إلى مركز شرطة كمرك طريبيل لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".