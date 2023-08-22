وزير الأمن البريطاني: حكومة السوداني نجحت في مواجهة التحديات الأمنية

2023/08/22 | 19:50 - المصدر: واع

بغداد– واعأشاد وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن توم توغندهات، اليوم الثلاثاء، بأداء حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مواجهة التحديات الأمنية ووصفه بالناجح، فيما أكد التطلع للتعاون مع وزارة الداخلية العراقية في ملف مكافحة خطر المخدرات.وقال توغندهات في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أداء حكومة السوداني كان جيداً وناجحاً للغاية في مواجهة التحديات الأمنية بالعراق وخاصة خطر الإرهاب ونحن لدينا تعاون مع العراق في مواجهة هذا الخطر وكذلك نرغب بالتعاون في الحرب على المخدرات".وأضاف، أن "مواجهة خطر المخدرات من الأمور المهمة للغاية ونحن عرضنا مساعدة العراق في مجال تقديم الخبرات والمشورة والتدريب ونتطلع للعمل مع وزارة الداخلية العراقية والشرطة العراقية في مواجهة هذا التحدي وكذلك خطر الجريمة المنظمة الذي يهدد المجتمعات".