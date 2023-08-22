وزيرة المالية تحدد فوائد مشروع حساب الخزينة الموحد

2023/08/22 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استعرضت وزيرة المالية طيف سامي اليوم الثلاثاء (22 اب 2023)، أهمية حساب الخزينة الموحد، مؤكدة انه سيسهم في محاربة الفساد وايقاف الهدر في المال العام، فيما شددت على الزام كافة وحدات الانفاق في الوزارات والمؤسسات بالتخصيصات المرصودة وعدم تجاوز سقوف حساباتها.

وبحسب بيان لوزارة المالية تلقته "بغداد اليوم"، فأن الوزيرة طيف سامي محمد ترأست اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع رؤساء واعضاء لجنة حساب الخزينة الموحد TSA حضره مدراء المصارف الحكومية وممثلي البنك المركزي وديوان الرقابة المالية"، فيما جرى خلال الاجتماع، "استعراض التقدم الحاصل في إتمام حساب الخزينة الموحد، وما تبعه من مؤشرات إيجابية تنعكس على النظام المالي والمصرفي".





وشددت وزير المالية على "اهمية مضاعفة جهود عمل اللجان الفرعية عبر الزام كافة وحدات الانفاق ضمن الوزارات والمؤسسات بالتخصيصات المرصودة لها وعدم تجاوز سقوف حساباتها ، للحد من حالات الانفاق خارج الضوابط ، الى جانب مضاعفة جهود الرقابة والتدقيق بشأن الحسابات الثابتة والمتحركة".

سامي اوضحت ان "العمل على انجاز المشروع يأتي ضمن الجهود الحكومية في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وسيكون حساب الخزينة الموحد إسهاماً مضافاً في إجراءات محاربة الفساد والحدّ من قدرة الفاسدين فضلا عن ايقاف الهدر في المال العام".

واشارت الى "حزمة من التدابير والاجراءات التي تعمل عليها الوزارة للسيطرة على حركة الحسابات المالية لتشمل مختلف القطاعات والجهات والوقوف على دقة البيانات المالية، الى جانب التوجه نحو تحديث الحسابات التمويلية نحو الحساب الإستثماري والحساب التشغيلي الجاري".







