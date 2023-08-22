2023/08/22 | 20:10 - المصدر: ايرث نيوز

تُشير التنبؤات الجوية، اليوم الثلاثاء، إلى أن كتلة هوائية معتدلة قادمة إلى العراق ستخفض درجات الحرارة بدءا من مساء يوم غد الأربعاء. وكتب الراصد الجوي محمد علي في إيضاح طالعته إيرث نيوز، “متوقع ان يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة نتيجة لتقدم كتلة هوائية معتدلة الحرارة عبر البحر الابيض المتوسط صوب البلاد تدريجياً من مساء لغد”.وأضاف “من […]

ظهرت المقالة العراق على موعد مع كتلة هوائية معتدلة تخفض درجات الحرارة أولاً على ايرث نيوز.