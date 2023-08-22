2023/08/22 | 20:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ترأست وزيرة المالية طيف سامي محمد ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعاً مع روؤساء واعضاء لجنة حساب الخزينة الموحد TSA حضره مدراء المصارف الحكومية وممثلي البنك المركزي وديوان الرقابه المالية . وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “جرى خلال الاجتماع، استعراض التقدم الحاصل في إتمام حساب الخزينة الموحد، وما تبعه من مؤشرات إيجابية تنعكس […]

ظهرت المقالة وزيرة المالية: مشروع حساب الخزينة الموحد TSA سيسهم في محاربة الفساد أولاً على ايرث نيوز.