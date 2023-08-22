حزب بارزاني يكشف تطورات الخلاف مع ائتلاف إدارة الدولة

2023/08/22 | 20:26 - المصدر: ناس نيوز

بغداد – ناس

قال الحزب الديمقراطي الكردستاني، إنه خاطب ائتلاف إدارة الدولة كتابياً بـ"انتهاكات" الاتفاقيات المبرمة مع حكومة إقليم كردستان.

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وقال محمود محمد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في مؤتمر صحفي تابعه "ناس"، (22 آب 2023)، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني اجتمع مع الائتلاف الحاكم وأبلغهم بأنهم لم يتعاملوا مع حكومة إقليم كوردستان وفق الاتفاقات وتم إبلاغهم كتابيا بالانتهاكات".

وأضاف المتحدث أن "لجنة فنية من إقليم كردستان ستزور بغداد قريبا لحل كافة العقبات التي تواجه الملف".

وقال ايضا أن: "ائتلاف أدارة الدولة ردا على رسالة اقليم كردستان قال انهم سيعملون على حل القضايا العالقة بين الجانبين، وقال إنهم طلبوا وقتا لحل الأمور، وفي هذا السياق سيعود الوفد الفني إلى بغداد".

ولفت إلى أنه "وفيما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول/ديسمبر"، قال: إن "أسماء مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني رفعت إلى المفوضية العليا للانتخابات العراقية للموافقة عليها".