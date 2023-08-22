2023/08/22 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة والخبير في الشأن العسكري الفريق جبار ياور، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023)، توحيد حوالي 60 ألف عنصر من قوات البيشمركة التابعة لديوان الوزارة، فيما اشار الى أن "صبر التحالف الدولي لن يستمر طويلاً على عدم التوحد".

وقال ياور في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هناك قوتين في البيشمركة، الأولى تابعة للاتحاد الوطني تحت مسمى قوات 70، والثانية تابعة للحزب الديمقراطي تحت مسمى قوات 80".

وأضاف أن "تم تحديد فترة زمنية لإصلاح وتوحيد قوات البيشمركة، وبدعم من التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية، وحاليا يجري بضغط من المستشارين وقيادة التحالف الدولي، وتهدف للإسراع بتوحيد القوات".

وأشار إلى أن "قائد القوات الأميركية في سوريا والعراق، أكد بأنه في حال لم تتمكن البيشمركة من توحيد قواتها، فأننا لن نتمكن من الاستمرار بدعمها".

وبين أن "الولايات المتحدة والتحالف الدولي لديهم مذكرة تفاهم التي تنص على الاصلاح وتوحيد القوات، وفي حال فشل هذا الاصلاح بالتأكيد فأن صبرهم لن يستمر طويلا".

وكانت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، قد دعت قبل ايام، إقليم كردستان الى الإسراع بتوحيد قوات البيشمركة التي تنقسم ولائها وتبعيتها الى الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني).

واعتبر البنتاغون قوات البيشمركة، جزءا مهما من قوات حرس الحدود العراقية، وقد اعترف بها الدستور العراقي، مشيرة الى التطلع إلى أن تزيد قوات البيشمركة والقوات الأمنية العراقية التعاون بينهما.

ويتطلع البنتاغون الى أن تكون هناك قوة بيشمركة غير سياسية موحدة تحت سيطرة وزارة البيشمركة"، فيما تشير التقارير الى ان البنتاغون قد يعمل على ايقاف تمويل ومساعدة قوات البيشمركة اذا لم يتحقق شرط التوحد.

وبدأ توحيد البشمركة فعليا وعلى أرض الواقع عام 2010 وشملت هيكلية الوزارة أولاً ومن ثم الألوية العسكرية بعد أن كانت هناك وزارة للبشمركة في أربيل وأخرى في السليمانية، فيما تضم تشكيلات وزارة البشمركة نحو 170 ألف مقاتل، تمّ توحيد قرابة 70 ألف منها، فيما زالت البقية منضوية في وحدتي 70 و80 التابعتين للحزبين الرئيسيين وبنسب متساوية تقريبًا، بحسب تقارير سابقة.