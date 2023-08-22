نفط البصرة ينسحب أمام أربيل ويتهم حكم المباراة بتقاضي

2023/08/22 | 20:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انسحب فريق شباب نادي نفط البصرة لكرة القدم، يوم الثلاثاء، من مباراته أمام فريق شباب نادي أربيل، متهماً حكم المباراة بتلقي رشوة مالية لصالح أن تذهب نتيجة المباراة إلى شباب "القلعة الصفراء".

وقال مدرب فريق شباب نفط البصرة، مصطفى مجيسر، في مقطع فيديو اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سبب عدم تكملتنا المباراة أمام فريق أربيل هو تحيز الحكم وطرده لاعبين اثنين وإشهار البطاقة الصفراء بوجه ستة لاعبين آخرين من شباب نفط البصرة في الشوطين الأول والثاني، كما منح ضربتيّ جزاء لأربيل".

وأضاف "حكم اللقاء محمد حسن كولينة استلم رشوة مالية قدرها 10 آلاف دولار بغية قيادة المباراة لصالح نادي أربيل، وهذا ما دعانا للانسحاب من المباراة قبل انتهاء وقتها الأصلي".

وأكد مجيسر "أبلغنا لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم بتلقي حكم المباراة رشوة وطلبنا تغييره وقد وعدونا بتغييره لكن حينما وصلنا إلى ملعب فرانسو حريري بأربيل، وإذا بالحكم هو نفسه يقود اللقاء".

وكانت فرق نفط البصرة، وأربيل، والميناء، والناصرية، قد تأهلت إلى دور نصف نهائي دوري الشباب لأندية الدوري العراقي الممتاز.