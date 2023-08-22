السوداني يوجه بتشكيل لجنة من مكتبه وعضوية ممثل عن أهالي الكرادة لرفع موقف شهري له عمّا تم إنجازه من المتطلبات

2023/08/22 | 20:50 - المصدر: وكالة تقدم

استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، جمعاً من وجهاء أهالي منطقة الكرادة ببغداد، وممثلين عن عوائل الشهداء فيها، بحضور السادة؛ أمين بغداد ومحافظ بغداد والنائب أحمد الكناني وقائد عمليات الرصافة. واستمع السوداني بحسب بيان لمكتبه إلى ما طرحه أهالي ووجهاء المنطقة من إشكاليات تتعلق بالاكتظاظ والزحام المروري، وعدم تناسب الخدمات المقدمة …