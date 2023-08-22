وداعاً للدرجات الخمسينية.. راصد يفصّل طقس العراق خلال الأيام المقبلة

2023/08/22 | 21:26 - المصدر: ناس نيوز

بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى انتهاء موجة الحر والرطوبة التي تعصف بالبلاد في عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

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وقال الراصد الجوي علي الموسوي في إيضاح تابعه "ناس"، (22 آب 2023)، إن "عطلة نهاية الاسبوع الحالي يومي الجمعة والسبت ستشهد البلاد انتهاء موجة الحر والرطوبة وسيترتب على إثرها عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية إلى منتصف ونهاية الأربعينيات في مدن عديدة من وسط وجنوب العراق وزوال درجات الحرارة الخمسينية التي سجلت في مدن عديدة من البلاد خلال الأيام السابقة والحالية لتكون الأجواء على إثر ذلك صيفية طبيعية خصوصاً مع هبوب الرياح الشمالية الغربية في كافة مدن البلاد".

وأضاف، "ولكن يسبق ذلك اشتداد موجة الحر والرطوبة الحالية في البلاد خلال أيام الأربعاء والخميس لتصل إلى الخمسين مئوية في مدن عديدة من وسط وجنوب العراق".