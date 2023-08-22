سمات الدخول والمياه على الطاولة.. كواليس اجتماع وزير الخارجية مع نظيره التركي

2023/08/22 | 21:26 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، مساء اليوم الثلاثاء، مضامين مباحثات وزيري الخارجية العراقي فؤاد حسين والتركي هاكان فيدان خلال اجتماعهما اليوم.

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وأوضح الصحاف في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (22 آب 2023)، إن "وزير الخارجية العراقي اقترح توسيع لجنة المباحثات بين الجانبين لتشمل جميع اللجان القطاعية بين البلدين ورحب بالزيارة المتوقعة لوزير التجارة التركي".

وأضاف أن "إدارة المياه ملف مهم للجانبين ومن المهم بحثه بعمق وتم بحث الملف الأمني بشكل مفصل بين الجانبين وبحث تعزيز اليات التعاون بشأنه".

وتابع أن "الوزير حسين أشار خلال مباحثاته الى أن وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير النفط العراقي يجري مباحثات جادة في تركيا في هذه الاثناء وبدء الحوار بشأن التعاون على المستويين الاقليمي والدولي على طاولة المباحثات".

ولفت الصحاف إلى أن "وزير الخارجية طرح مسألة سمات الدخول الى تركيا وأشار إلى وجود نحو 700 الف عراقي يقيمون هناك ولفت كذلك لوجود نحو 850 شركة تركية تعمل في العراق وأكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي خدمة للبلدين".

ولفت الصحاف إلى أن "وزير الخارجية التركي عبر عن سعادته بزيارة العراق وأكد على أهمية العلاقات الثنائية وعبر عن وجود أولوية لإنجاح زيارته وهي أول زيارة من نوعها بالنسبة له لدول جوار تركيا ".

وأشار إلى أن "الوزير التركي عبر عن أمله في إبرام اتفاقية دائمة وشاملة تعزز المصالح الشتركة وربط الملفات موضع النقاش بين الجهات الوزارية في البلدين وبمختلف المجالات".

وأشار الصحاف إلى أن "الوزيرين ناقشا العمل بشكل مشترك على موضوع إشاعة بعض المتطرفين لما يسمى بالاسلاموفوبيا للوقوف ضد أي موقف يزدري المقدسات الاسلامية بشكل ثنائي وضمن منظمة التعاون الاسلامي وتم اقتراح تشكيل لجنة التنسيق المشترك لمواجهة ظاهرة الاسلاموفوبيا حتى لاتنعطف المواقف باتجاه يعزز الكراهية أكثر".