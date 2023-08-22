فؤاد حسين: العلاقة مع أنقرة في تصاعد دائم و850 شركة تركية تعمل في العراق

2023/08/22 | 21:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مساء اليوم الثلاثاء، أن العلاقات مع تركيا في تصاعد دائم وهناك 850 شركة تركية تعمل في العراق.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في مبنى الوزارة ببغداد مع نظيره التركي هاكان فيدان، وحضرته وكالة شفق نيوز "سبق وأن قدمت دعوة لوزير الخارجية التركي وطلبت منه زيارة بغداد وقد لبّى الدعوة، فأهلا ومرحباً به".

وأضاف "تم التطرق في الزيارة إلى مواضيع مختلفة وكان هناك اجتماع مهم"، مشيراً إلى أن "العلاقات العراقية التركية مهمة للطرفين ونحن من طرفنا نهتم بتطوير العلاقات من خلال التواصل المستمر مع الحكومة التركية".

وتابع "الأساس في هذه العلاقات هي مساحات كثيرة كالبعد التاريخي والاجنماعي والثقافي، وهذه العلاقات مستمرة وتفرز أحياناً بعض المشاكل لكن يتم التوصل إلى حلول".

ووصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء اليوم الثللاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية للقاء كبار المسؤولين العراقيين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوزير التركي وصل إلى مطار بغداد الدولي حيث حطّت طائرته وكان في استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وعدداً من المسؤولين في الوزارة.

ومن المقرر أن يجري فيدان زيارة الى اقليم كوردستان.