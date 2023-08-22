رئيس الوزراء يؤكد استمرار الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين بجميع المناطق السكنية

2023/08/22 | 21:35 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المناطق السكنية، وفق رؤية واضحة وخطة ودراسة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" السوداني استقبل، مساء اليوم، جمعاً من وجهاء أهالي منطقة الكرادة ببغداد، وممثلين عن عوائل الشهداء فيها، بحضور السادة أمين بغداد ومحافظ بغداد والنائب أحمد الكناني وقائد عمليات الرصافة".وأضاف، أنه" استمع السوداني إلى ما طرحه أهالي ووجهاء المنطقة من إشكاليات تتعلق بالاكتظاظ والزحام المروري، وعدم تناسب الخدمات المقدمة إلى الكرادة، التي تشكل اليوم واجهة تجارية وسياحية ومقصداً لمعظم زائري العاصمة بغداد".وبين، أنه" استعرض الأهالي بعض الصعوبات الاجتماعية التي تترافق مع توسع النشاط التجاري، والحاجة إلى فتح المزيد من الطرق، وشمولها بمشاريع فك الزحامات المرورية".وأشار رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، إلى" استمرار الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين، في جميع المناطق السكنية، وفق رؤية واضحة وخطة ودراسة الأولويات في الاحتياجات والمتطلبات".وذكر المكتب الإعلامي، أن" السوداني وجّه بدراسة جميع المقترحات التي تقدم بها الأهالي، وتلبية المتطلبات الخدمية الفورية، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون فتح ما تبقى من الشوارع العامة، وسرعة تخصيص قطعة أرض لتشييد مستوصف صحي و مبنى مدرسي، وتوفير عجلات صغيرة للدفاع المدني لخدمة المنطقة".وأضاف، أنه" كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بمتابعة مستحقات شهداء الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها المنطقة، والمتضررين من الأعمال الإرهابية وفق الاستحقاقات القانونية، وكذلك تشكيل لجنة من مكتب رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثل عن أهالي الكرادة لرفع موقف شهري إلى رئيس مجلس الوزراء عمّا تم إنجازه من المتطلبات".