القاتل تعرض للدهس فقام بالانتقام.. تفكيك جريمة واعتقال الجاني في كربلاء

2023/08/22 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت مكافحة إجرام كربلاء، اليوم الثلاثاء (22 اب 2023)، تفاصيل جريمة قتل بعد ان اعتقلت الجاني خلال ساعة واحدة فقط، مشيرة الى ان القاتل تعرض لعملية دهس من قبل المجني عليه والذي قام بدوره بالهرب، قبل ان يتبعه القاتل ويتشاجر معه ويطعنه عدة طعنات.

وقالت المكافحة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ضمن جهود قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة في مجال القبض على المطلوبين، وبمتابعة قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة اللواء احمد علي زويني، تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام من القبض على قاتل بعد ارتكابه جريمة قتل في قضاء الهندية".

واوضحت انه "بعد ان استخبر قسم مكافحة الإجرام بان هناك جريمة قتل في قضاء الهندية لشاب يبلغ من العمر ٢٤ عاماً، على الفور وجّه قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام وثلة من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الحادث والقبض على الجنات".

واشارت الى انه "من خلال جمع المعلومات ومقاطعتها، حامت الشبهات على المتهم، وتم نصب كمين محكم له والقبض عليه خلال ساعة واحدة، واثناء التحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف صراحة بقتل المجنى عليه".

وبينت ان "الجرمية ارتكبت بعد ان قام المجني عليه بدهس الجاني والهروب، وتمت ملاحقته والمشاجرة معه وطعنه بعدة طعنات في منطقة الصدر والظهر باداة جارحة (سكين)"، مشيرة الى انه "تمت احالة الجاني الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون".