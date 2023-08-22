وزير الخارجية لنظيره التركي: الجفاف يهدد الاقتصاد والزراعة في العراق

2023/08/22 | 22:10 - المصدر: واع









بغداد- واعأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه نظيره التركي هاكان فيدان، أن الجفاف يهدد الاقتصاد والزراعة في العراق، فيما أشار إلى أن الدستور العراقي لا يسمح لأي منظمة باستخدام العراق منطلقا للهجوم على دول الجوار.وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد"، لافتا إلى" عقد اجتماع عملي ومهم مع وزير الخارجية التركي تناول العلاقات العراقية- التركية".وأضاف، أن" الاجتماع تطرق إلى ملف المياه، حيث إن البلدين متأثران بالتغير المناخي"، مبينا، أنه" ناقش مع الوزير التركي حصول العراق على حصة عادلة من المياه والوزير التركي اقترح تشكيل لجنة مشتركة دائمة لبحث الموضوع".وأكد، أن" الجفاف يهدد الاقتصاد العراقي والزراعة"، مشيرا، إلى أن" اللقاء تناول ملف التواجد العسكري التركي في العراق".وبين، أن" الدستور العراقي لا يسمح لأي منظمة باستخدام العراق منطلقا للهجوم على دول الجوار"، مؤكدا، أن" الاجتماع ناقش أيضا تسهيل منح العراقيين سمات الدخول إلى تركيا، حيث إن هنالك حوالي 700 ألف عراقي يعيشون في تركيا".وتابع، أن" الاجتماع تطرق لضرورة عقد اجتماع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، وناقش أيضا ضرورة تسريع الاتفاق على مذكرات التفاهم وإدخالها للعمل".