وزيرة المالية: حساب الخزينة الموحد سيسهم بمحاربة الفساد وإيقاف هدر المال العام

2023/08/22 | 22:10 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع حساب الخزينة الموحد سيسهم في محاربة الفساد وإيقاف الهدر في المال العام.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وزيرة المالية طيف سامي محمد ترأست اجتماعاً لرؤساء وأعضاء لجنة حساب الخزينة الموحد TSA حضره مديرو المصارف الحكومية وممثلو البنك المركزي وديوان الرقابة المالية"، لافتة، إلى أنه" جرى خلال الاجتماع، استعراض التقدم الحاصل في إتمام حساب الخزينة الموحد، وما تبعه من مؤشرات إيجابية تنعكس على النظام المالي والمصرفي".وشددت وزير المالية، بحسب البيان، على" أهمية مضاعفة جهود عمل اللجان الفرعية عبر إلزام وحدات الانفاق كافة ضمن الوزارات والمؤسسات بالتخصيصات المرصودة لها وعدم تجاوز سقوف حساباتها، للحد من حالات الإنفاق خارج الضوابط إلى جانب مضاعفة جهود الرقابة والتدقيق بشأن الحسابات الثابتة والمتحركة"، موضحة، أن" العمل على إنجاز المشروع يأتي ضمن الجهود الحكومية في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وسيكون حساب الخزينة الموحد إسهاماً مضافاً في إجراءات محاربة الفساد والحد من قدرة الفاسدين فضلا عن إيقاف الهدر في المال العام".وأشارت إلى" حزمة من التدابير والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة للسيطرة على حركة الحسابات المالية لتشمل مختلف القطاعات والجهات والوقوف على دقة البيانات المالية، إلى جانب التوجه لتحديث الحسابات التمويلية نحو الحساب الاستثماري والحساب التشغيلي الجاري".