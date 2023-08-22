مدرب مغربي يثق بنجاح أيمن حسين مع الرجاء الرياضي

2023/08/22 | 22:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أبدى مدرب المنتخب الأولمبي السوداني، المغربي يوسف فرتوت، ثقته بنجاح المهاجم العراقي أيمن حسين مع فريقه الجديد الرجاء الرياضي المغربي. وقال فرتوت في تصريح نشره موقع الاتحاد العراقي لكرة القدم إن “المهاجم أيمن حسين سينجح مع الرجاء الرياضي المغربي، الذي يلعب كرة قدم جميلة ومنذ تأسيسه وهو يبحث عن اللاعبين الذين يمتلكون التقنيات […]

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