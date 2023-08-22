الذهب يبقى تحت الضغط رغم التعافي قليلا‎

2023/08/22 | 22:14 - المصدر: اخبار الذهب

ارتدت أسعار الذهب إلى حد ما بعد سلسلة من الخسائر حيث تأثرت سلبا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل ملحوظ وتتحول أنظار المستثمرين حاليا إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يوم الجمعة. وبالرغم من الارتداد، قد تبقى أسعار الذهب تحت الضغط حيث تظل دون مستويات المقاومة الرئيسية وتسجل تراجعات متتالية.

قد يؤدي حديث جيروم باول إلى بعض التقلبات حيث يترقب المتداولون أي تلميحات حول تطورات السياسة النقدية على وجه الخصوص بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأخير الذي خلق بعض الضبابية. ومن الممكن أن تحدد البيانات الاقتصادية اللاحقة عن سوق العمل والتضخم الخطوات التالية في السياسة النقدية الأمريكية وهي قد تؤثر على أداء الذهب.